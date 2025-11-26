Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Betrunken Unfall gebaut

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Erheblich alkoholisiert hat eine 45-jährige Frau am Dienstagabend mehrere Unfälle in Enkenbach-Alsenborn verursacht. Die Fahrerin eines Ford Fiesta kollidierte zunächst in der Rosenhofstraße mit einem Verkehrsschild auf einer Verkehrsinsel. Ohne anzuhalten, setzte sie ihre Fahrt fort und streifte wenig später in der Burgstraße eine Hecke. Schließlich hielt sie mit ihrem stark beschädigten Fahrzeug am Straßenrand an. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Die 45-Jährige war stark alkoholisiert und kaum ansprechbar. Ein Rettungswagen brachte die Frau zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus. Ihr 8-jähriger Sohn, der mit im Auto saß blieb unverletzt und wurde durch einen Angehörigen abgeholt. Ein Atemalkoholtest war nicht möglich, eine Blutprobe soll nun Aufschluss über den Grad der Alkoholisierung geben. Der Führerschein der 45-Jährigen wurde sichergestellt. Gegen sie wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr strafrechtlich ermittelt. |elz

