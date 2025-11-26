PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Betrunken Unfall gebaut

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Erheblich alkoholisiert hat eine 45-jährige Frau am Dienstagabend mehrere Unfälle in Enkenbach-Alsenborn verursacht. Die Fahrerin eines Ford Fiesta kollidierte zunächst in der Rosenhofstraße mit einem Verkehrsschild auf einer Verkehrsinsel. Ohne anzuhalten, setzte sie ihre Fahrt fort und streifte wenig später in der Burgstraße eine Hecke. Schließlich hielt sie mit ihrem stark beschädigten Fahrzeug am Straßenrand an. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Die 45-Jährige war stark alkoholisiert und kaum ansprechbar. Ein Rettungswagen brachte die Frau zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus. Ihr 8-jähriger Sohn, der mit im Auto saß blieb unverletzt und wurde durch einen Angehörigen abgeholt. Ein Atemalkoholtest war nicht möglich, eine Blutprobe soll nun Aufschluss über den Grad der Alkoholisierung geben. Der Führerschein der 45-Jährigen wurde sichergestellt. Gegen sie wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr strafrechtlich ermittelt. |elz

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 26.11.2025 – 12:20

    POL-PDKL: Einbrecher auf frischer Tat ertappt

    Kaiserslautern (ots) - Ein Anwohner in der Hellmut-Hartert-Straße alarmierte am frühen Mittwochmorgen die Polizei, nachdem er einen Einbrecher in einem Mehrfamilienhaus auf frischer Tat ertappt hatte. Der Mann hatte den 26-Jährigen in einem Kellerabteil in einem Mehrfamilienhaus erwischt und ihn bis zum Eintreffen der Beamten festgehalten. Laut Angaben des Bewohners war der Eindringling mit weiteren Personen unterwegs, ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 12:37

    POL-PDKL: Nach Marihuana-Konsum auf E-Scooter unterwegs

    Kaiserslautern (ots) - Eine Verkehrskontrolle am Montagnachmittag könnte für einen 52-Jährigen ein teures Nachspiel haben. Polizeibeamte stoppten den Mann mit seinem E-Scooter gegen 16 Uhr in der Albrechtstraße. Bei der Ansprache fiel den Ordnungshütern auf, dass der Rollerfahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Darauf angesprochen, bestätigte der 52-Jährige am Vorabend, einen Joint geraucht zu ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 12:36

    POL-PDKL: Streit artet in Schlägerei aus

    Kaiserslautern (ots) - Mitarbeiter eines Lebensmitteldiscounters in der Friedenstraße riefen am Montagnachmittag die Polizei. Laut der Mitteilung prügelten sich zwei Männer in einem Vorraum. Vor Ort trafen die Beamten die beiden Streithähne an. Offenbar war ein lautstarker Disput der Auslöser für die körperliche Auseinandersetzung. Die 42 Jahre alten Beteiligten klagten über Schmerzen im Gesicht. Da durch das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren