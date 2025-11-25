Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Streit artet in Schlägerei aus

Kaiserslautern (ots)

Mitarbeiter eines Lebensmitteldiscounters in der Friedenstraße riefen am Montagnachmittag die Polizei. Laut der Mitteilung prügelten sich zwei Männer in einem Vorraum. Vor Ort trafen die Beamten die beiden Streithähne an. Offenbar war ein lautstarker Disput der Auslöser für die körperliche Auseinandersetzung. Die 42 Jahre alten Beteiligten klagten über Schmerzen im Gesicht. Da durch das Gerangel und die Schlägerei auch Teile der Einrichtung des Supermarkts zu Bruch gingen, ermittelt die Polizei jetzt nicht nur wegen des Verdachts der wechselseitigen Körperverletzung, sondern auch wegen Sachbeschädigung. |kfa

