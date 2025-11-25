PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDKL: Streit artet in Schlägerei aus

Kaiserslautern (ots)

Mitarbeiter eines Lebensmitteldiscounters in der Friedenstraße riefen am Montagnachmittag die Polizei. Laut der Mitteilung prügelten sich zwei Männer in einem Vorraum. Vor Ort trafen die Beamten die beiden Streithähne an. Offenbar war ein lautstarker Disput der Auslöser für die körperliche Auseinandersetzung. Die 42 Jahre alten Beteiligten klagten über Schmerzen im Gesicht. Da durch das Gerangel und die Schlägerei auch Teile der Einrichtung des Supermarkts zu Bruch gingen, ermittelt die Polizei jetzt nicht nur wegen des Verdachts der wechselseitigen Körperverletzung, sondern auch wegen Sachbeschädigung. |kfa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

  • 24.11.2025 – 16:02

    POL-PDKL: Kontrollen in der Innenstadt

    Kaiserslautern (ots) - Die Polizei hat in der Nacht zu Sonntag mehrere Verkehrskontrollen in der Innenstadt durchgeführt, um unter anderem Alkoholsündern auf die Schliche zu kommen. Bei über 120 Kontrollen stellten die Beamten drei Fahrzeugführer fest, die zu tief ins Glas geschaut hatten. Bei einem Fahrer blieb es bei einer Ordnungswidrigkeitenanzeige, bei zwei anderen ermittelt die Polizei jetzt wegen des Verdachts ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 15:40

    POL-PDKL: Polizei sucht Zeugen einer Schlägerei

    Kaiserslautern (ots) - Wegen eines tätlichen Angriffs in der Zollamtstraße, ermittelt die Polizei und bittet um Hinweise. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde am Samstag, gegen 23:15 Uhr, ein Mann vor dem Südausgang des Bahnhofs von einem Unbekannten angegriffen. Als sich der 24-Jährige wehrte, kamen noch zwei bis drei weitere Täter hinzu, die ebenfalls auf den jungen Mann einschlugen und eintraten. Schließlich ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 15:37

    POL-PDKL: Betrunkene Radfahrer fallen im Straßenverkehr auf

    Kaiserslautern (ots) - In der Nacht zu Sonntag musste eine Polizeistreife wegen drei betrunkenen Fahrradfahrern eingreifen. Den Beamten fiel das Trio auf, als sie gegen 1:30 Uhr auf der Burgstraße in Richtung Kammgarn unterwegs waren. Da die Biker Schlangenlinien fuhren und einer von ihnen sogar über eine rote Ampel fuhr, wurden die zwei Männer und die Frau kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass alle stark dem ...

    mehr
