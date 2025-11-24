PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDKL: Polizei sucht Zeugen einer Schlägerei

Kaiserslautern (ots)

Wegen eines tätlichen Angriffs in der Zollamtstraße, ermittelt die Polizei und bittet um Hinweise. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde am Samstag, gegen 23:15 Uhr, ein Mann vor dem Südausgang des Bahnhofs von einem Unbekannten angegriffen. Als sich der 24-Jährige wehrte, kamen noch zwei bis drei weitere Täter hinzu, die ebenfalls auf den jungen Mann einschlugen und eintraten. Schließlich stießen die Angreifer ihr Opfer die Bahnhofstreppen hinunter und flüchteten. Der 24-Jährige wurde verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Aufgrund polizeilicher Ermittlungen konnte einer der mutmaßlichen Täter am Bahnhof in Rockenhausen angetroffen und kontrolliert werden. Die übrigen Verdächtigen wurden bisher noch nicht identifiziert. Hierzu bittet die Polizei um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung. Wem sind die Personen bekannt? Wer hat den Vorfall beobachtet? Hinweise werden unter der Telefonnummer 0631 369-14299 entgegengenommen. |kfa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

