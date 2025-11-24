Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Taschendiebstahl in der Innenstadt

Kaiserslautern (ots)

Einer Stadtbewohnerin wurde am Freitagmittag in der Fruchthallstraße der Geldbeutel gestohlen. Wie die Frau berichtete, wurde sie in einem Non-Food-Discounter von einer Kundin angesprochen und auf ihren offenstehenden Rucksack hingewiesen. Dabei bemerkte die 76-Jährige, dass ihre Geldbörse fehlte. In dem Portemonnaie hatte die Seniorin Ausweisdokumente, eine Bankkarte und einen mittleren zweistelligen Geldbetrag. Nach bisherigen Erkenntnissen, müssen die Langfinger zwischen 12 und 12:30 Uhr zugegriffen haben. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 zu melden. |kfa

