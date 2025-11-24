Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Wer hat die Fahrzeuge zerkratzt?

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Weil sein Auto beschädigt wurde, rief am Sonntagmorgen ein Mann die Polizei. Der Besitzer des Wagens schilderte den Beamten, dass sein Opel Astra zwischen Samstag, 21:30 Uhr, und Sonntag, 9 Uhr, am Fahrbahnrand der Fischbacher Straße stand. Bei der Rückkehr an seinen Pkw stellte der 49-Jährige fest, dass die komplette Fahrerseite zerkratzt worden war. Bei Ermittlungen der Polizisten vor Ort meldete sich ein Anwohner und gab an, dass sein Audi A3 am 12. November an gleicher Stelle ebenfalls zerkratzt worden sei. Die Polizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0631 369-14199 entgegengenommen. |kfa

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell