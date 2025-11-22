POL-PDKL: Parkscheinautomaten Sprengung - Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots) - Die Polizei hat am Donnerstagnachmittag einen mutmaßlichen "Spiegelabtreter" in Gewahrsam genommen. Der Mann war gegen 16:30 Uhr im Bereich des Opelkreisels aufgefallen. Ihm wird vorgeworfen, dort an mindestens zwei Pkw die Außenspiegel abgetreten beziehungsweise abgeschlagen zu haben. Zeugen beobachteten das Geschehen und alarmierten die Polizei. Einsatzkräfte trafen den 45-Jährigen vor Ort an. ...

