Polizeidirektion Kaiserslautern
POL-PDKL: Parkscheinautomaten Sprengung - Zeugen gesucht
Kaiserslautern (ots)
Unbekannte Täter sprengten am 22.11.2025 gegen 01:00 Uhr mit einem Böller oder einem anderweitigen Sprengmittel einen Parkscheinautomaten im Bereich Villenstraße/Museumsplatz auf und entwendeten daraufhin die Geldkassette. Schadenshöhe bislang nicht bekannt.
Hinweise an:
PI KAISERSLAUTERN 1 Telefon: 0631 369 14150
Kontaktdaten für Presseanfragen:
Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern
Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz
Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell