Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Parkscheinautomaten Sprengung - Zeugen gesucht

  • Bild-Infos
  • Download

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte Täter sprengten am 22.11.2025 gegen 01:00 Uhr mit einem Böller oder einem anderweitigen Sprengmittel einen Parkscheinautomaten im Bereich Villenstraße/Museumsplatz auf und entwendeten daraufhin die Geldkassette. Schadenshöhe bislang nicht bekannt.

Hinweise an:

PI KAISERSLAUTERN 1 Telefon: 0631 369 14150

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

