Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unbekannte durchwühlen Auto

Kaiserslautern (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen bemerkte ein Anwohner in Dansenberg, dass Unbekannte sein vermutlich unverschlossenes Fahrzeug durchwühlten. Nach bisherigen Erkenntnissen trug eine Person eine schwarze Daunenjacke, eine Wollmütze, Nike-Schuhe sowie eine graue Jogginghose. Die zweite Person soll sich zeitgleich auf der Straße aufgehalten haben. Eine dritte Person fuhr mit einem Fahrrad durch die Straße und zog an mehreren Autotüren. Ob ein Diebstahl stattgefunden hat, ist derzeit noch unklar.

Die Polizei Kaiserslautern bittet um Zeugenhinweise. Wer hat in der fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 14299 entgegen. |erf

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell