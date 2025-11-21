Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Busfahrer übersieht Joggerin

Kaiserslautern (ots)

Wegen eines Verkehrsunfalls wurden Polizeibeamte am Donnerstagmorgen an den Elf-Freunde-Kreisel gerufen. Nach bisherigen Ermittlungen war gegen 9 Uhr ein Busfahrer mit seinem Linienbus unterwegs. Als er den Kreisel in Richtung Eisenbahnstraße verließ, übersah er eine Joggerin, die gerade dabei war, über den Zebrastreifen zu laufen. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die 25-Jährige leicht verletzt wurde. Eine medizinische Behandlung lehnte die Frau ab. Fahrgäste wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Gegen den 61-jährigen Fahrer ermittelt die Polizei jetzt wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung. |kfa

