Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Bilanz der E-Scooter Kontrollwoche

Kaiserslautern (ots)

Wie angekündigt, führten die Stadtinspektionen in Kaiserslautern vom 10. bis 16. November eine Kontrollwoche mit dem Schwerpunkt "E-Scooter" durch. Dabei zeigte sich erneut, dass viele Fahrer die geltenden Vorschriften für Elektrokleinstfahrzeuge nicht einhalten.

Insgesamt 115 E-Scooter-Fahrer wurden durch die Einsatzkräfte kontrolliert. Dabei fielen 41 Fahrer und Fahrerinnen negativ auf: Gegen zwei wurde ein Strafverfahren eingeleitet, weil sie mit mehr als 1,1 Promille unterwegs waren. Ein weiterer Fahrer bewegte sich mit ihrem Alkoholpegel im ordnungswidrigen Bereich, also zwischen 0,5 bis unter 1,1 Promille. Insgesamt neun Fahrer fuhren unter dem Einfluss von Drogen. In acht Fällen konnten die Streifen noch rechtzeitig den Fahrtantritt unter Alkohol- oder Drogen verhindern. 17 Personen waren verkehrswidrig in der Fußgängerzone und auf Gehwegen unterwegs oder nutzen nicht vorhandene Fahrradwege. Ein Elektroroller hatte keine erforderliche Haftpflichtversicherung. Gegen den Verantwortlichen wird nun wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt. Ein Fahrer wurde erwischt, als er sein Handy während der Fahrt nutzte und zwei Personen müssen mit einem Bußgeld rechnen, da sie jeweils zu zweit auf dem E-Scooter unterwegs waren.

Die meisten Kontrollierten zeigten sich einsichtig. Allerdings besteht bei vielen Nutzern noch immer kein ausreichendes Bewusstsein dafür, dass E-Scooter rechtlich in vielen Bereichen einem Auto gleichstehen. Die Stadtinspektionen werden daher auch künftig im Rahmen ihrer Streifentätigkeit gezielt auf E-Scooter-Fahrer achten. |elz

