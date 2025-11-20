POL-PDKL: Bilanz der E-Scooter Kontrollwoche

PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kaiserslautern (ots)

Wie angekündigt, führten die Stadtinspektionen in Kaiserslautern vom 10. bis 16. November eine Kontrollwoche mit dem Schwerpunkt "E-Scooter" durch. Dabei zeigte sich erneut, dass viele Fahrer die geltenden Vorschriften für Elektrokleinstfahrzeuge nicht einhalten.

Insgesamt 115 E-Scooter-Fahrer wurden durch die Einsatzkräfte kontrolliert. Dabei fielen 41 Fahrer und Fahrerinnen negativ auf: Gegen zwei wurde ein Strafverfahren eingeleitet, weil sie mit mehr als 1,1 Promille unterwegs waren. Ein weiterer Fahrer bewegte sich mit ihrem Alkoholpegel im ordnungswidrigen Bereich, also zwischen 0,5 bis unter 1,1 Promille. Insgesamt neun Fahrer fuhren unter dem Einfluss von Drogen. In acht Fällen konnten die Streifen noch rechtzeitig den Fahrtantritt unter Alkohol- oder Drogen verhindern. 17 Personen waren verkehrswidrig in der Fußgängerzone und auf Gehwegen unterwegs oder nutzen nicht vorhandene Fahrradwege. Ein Elektroroller hatte keine erforderliche Haftpflichtversicherung. Gegen den Verantwortlichen wird nun wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt. Ein Fahrer wurde erwischt, als er sein Handy während der Fahrt nutzte und zwei Personen müssen mit einem Bußgeld rechnen, da sie jeweils zu zweit auf dem E-Scooter unterwegs waren.

Die meisten Kontrollierten zeigten sich einsichtig. Allerdings besteht bei vielen Nutzern noch immer kein ausreichendes Bewusstsein dafür, dass E-Scooter rechtlich in vielen Bereichen einem Auto gleichstehen. Die Stadtinspektionen werden daher auch künftig im Rahmen ihrer Streifentätigkeit gezielt auf E-Scooter-Fahrer achten. |elz

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

    POL-PDKL: Zwei E-Bikes gestohlen

    Kaiserslautern (ots) - Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch in der Newhamstraße zwei E Bikes aus einer Garage entwendet. Die Diebe überwanden den Schließmechanismus des Garagentors und stahlen ein rotes Rad der Marke "Cube" und ein blaues Fahrrad der Marke "TAZ". Der Gesamtwert der gestohlenen Pedelecs beträgt etwa 2.200 Euro. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und fragt: Wem sind zwischen Dienstag, 23:30 Uhr, und Mittwoch, 8 Uhr, Personen oder Fahrzeuge ...

    POL-PDKL: Kleider und Bargeld aus Fahrzeug gestohlen

    Kaiserslautern (ots) - Eine böse Überraschung erlebte der Besitzer eines BMW Z4 am Dienstagvormittag in der Hussongstraße. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkam, bemerkte er, dass die Fahrertür nur angelehnt war. Der Innenraum war durchwühlt. Insgesamt fehlten Bargeld und Kleidung im Wert von über 100 Euro. Der Wagen stand nach seinen Angaben zwischen Montag, 8 Uhr, und Dienstag, 11 Uhr, am Straßenrand. Zeugen, die ...

    POL-PDKL: In Bauwagen eingebrochen

    Kaiserslautern (ots) - Diebe bedienten sich von Montag auf Dienstag an einem Baucontainer im Baalborner Weg. Die Unbekannten betraten zwischen Montag, 16 Uhr, und Dienstag, 6:40 Uhr, das Firmengelände, auf dem der Container abgestellt ist. Durch das Aufhebeln eines Fensters gelangten die Täter in den Innenraum. Hier entwendeten die Langfinger mehrere Baumaschinen und Werkzeuge. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer ...

