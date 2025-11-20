Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Zwei E-Bikes gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch in der Newhamstraße zwei E Bikes aus einer Garage entwendet. Die Diebe überwanden den Schließmechanismus des Garagentors und stahlen ein rotes Rad der Marke "Cube" und ein blaues Fahrrad der Marke "TAZ". Der Gesamtwert der gestohlenen Pedelecs beträgt etwa 2.200 Euro. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und fragt: Wem sind zwischen Dienstag, 23:30 Uhr, und Mittwoch, 8 Uhr, Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-14299 entgegen. |elz

