Polizeidirektion Kaiserslautern
POL-PDKL: In Bauwagen eingebrochen
Kaiserslautern (ots)
Diebe bedienten sich von Montag auf Dienstag an einem Baucontainer im Baalborner Weg. Die Unbekannten betraten zwischen Montag, 16 Uhr, und Dienstag, 6:40 Uhr, das Firmengelände, auf dem der Container abgestellt ist. Durch das Aufhebeln eines Fensters gelangten die Täter in den Innenraum. Hier entwendeten die Langfinger mehrere Baumaschinen und Werkzeuge. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 zu melden. |kfa
