PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mann bedroht Angestellten

Kaiserslautern (ots)

Wegen einer Bedrohung rückte eine Polizeistreife am Montagvormittag zum Fackelrondell aus. Ein Mitarbeiter eines Mobiltelefonanbieters alarmierte die Ordnungshüter, weil ein Kunde in seinem Geschäft ausrastete. Offenbar war das nicht funktionierende Internet des Mannes der Stein des Anstoßes. Der 46-Jährige drohte dem Angestellten mit Konsequenzen, falls sein Internetvertrag nicht bald fehlerfrei funktioniere. Noch vor Eintreffen der Polizisten machte sich der Mann aus dem Staub. Gegen ihn wird jetzt wegen des Verdachts der Bedrohung ermittelt. |kfa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 18.11.2025 – 11:13

    POL-PDKL: Autoreifen plattgestochen

    Kaiserslautern (ots) - Unbekannte Täter haben in den vergangenen Tagen in der Straße "Am Schwanenweiher" ein geparktes Auto malträtiert. Nach Angaben der Halterin wurden an dem Wagen in der Zeit zwischen Freitagnachmittag (14.11.), 17 Uhr, und Sonntagnachmittag (16.11.), 17 Uhr, insgesamt drei Reifen mutwillig beschädigt. Die 47-Jährige hatte zunächst am Samstagmorgen festgestellt, dass beide Vorderreifen platt ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 11:11

    POL-PDKL: Unfallflucht im Ampel-Rückstau

    Kaiserslautern (ots) - Ein Verkehrsunfall mit Fahrerflucht ist der Polizeiinspektion 1 am Montag aus der Ludwigstraße gemeldet worden. Gesucht wird in diesem Zusammenhang nach der Fahrerin eines grünen BMW X6 mit KL-Kennzeichen. Wie eine 43-jährige Frau am Vormittag zu Protokoll gab, war sie am Morgen im Berufsverkehr hinter dem BMW durch die Ludwigstraße in Richtung Lauterstraße gefahren. Weil der Verkehr kurz vor ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 11:08

    POL-PDKL: Fahrzeug ausräumen und abschließen!

    Kaiserslautern (ots) - Regelmäßig wiederholen wir hier in unseren Meldungen den Appell: Räumen Sie Ihr Fahrzeug aus, bevor es Andere für Sie tun! Lassen Sie keine Wertgegenstände im Wageninneren zurück! Bieten Sie Dieben keinen Anreiz, Ihr Auto aufzubrechen! Und: Schließen Sie Ihren Wagen immer ab, wenn Sie ihn verlassen - egal ob er für wenige Minuten, ein paar Stunden oder mehrere Tage abgestellt wird. Warum wir ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren