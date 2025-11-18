Polizeidirektion Kaiserslautern
POL-PDKL: Mann bedroht Angestellten
Kaiserslautern (ots)
Wegen einer Bedrohung rückte eine Polizeistreife am Montagvormittag zum Fackelrondell aus. Ein Mitarbeiter eines Mobiltelefonanbieters alarmierte die Ordnungshüter, weil ein Kunde in seinem Geschäft ausrastete. Offenbar war das nicht funktionierende Internet des Mannes der Stein des Anstoßes. Der 46-Jährige drohte dem Angestellten mit Konsequenzen, falls sein Internetvertrag nicht bald fehlerfrei funktioniere. Noch vor Eintreffen der Polizisten machte sich der Mann aus dem Staub. Gegen ihn wird jetzt wegen des Verdachts der Bedrohung ermittelt. |kfa
