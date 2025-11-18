Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Frau in Treppenhaus angegriffen

Kaiserslautern (ots)

In der Richard-Wagner-Straße kam es am Montagvormittag zu einer Körperverletzung. Wie eine 45-jährige Stadtbewohnerin der Polizei mitteilte, traf sie gegen 11 Uhr im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses auf zwei Personen, die dort verweilten. Da die Frau und der Mann nicht zu dem Haus gehörten, forderte die 45-Jährige das Duo auf, den Hausflur zu verlassen. Bei dem darauffolgenden Streitgespräch griff der 40-Jährige sein Gegenüber körperlich an und drückte ihren Kopf gegen die Wand. Unweit des Hauses traf die hinzugerufene Polizeistreife das Pärchen an und führte eine Personenkontrolle durch. Hierbei bestätigten die beiden den Vorfall. Der 40-Jährige und seine 29-jährige Begleitung erhielten einen Platzverweis. Darüber hinaus muss sich der Mann jetzt wegen des Verdachts der Körperverletzung rechtfertigen. |kfa

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell