Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Personenkontrolle bringt Drogen zum Vorschein

Kaiserslautern (ots)

Kurz nach Mitternacht wurde eine Polizeistreife in der Rummelstraße fündig. Die Beamten kontrollierten einen 44-Jährigen, der dort zu Fuß unterwegs war. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Ordnungshüter ein Tütchen mit weißem Pulver. Eine Überprüfung ergab, dass es sich hierbei um Kokain handelte. Die Polizisten stellten die Drogen sicher. Der 44-Jährige muss sich jetzt wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz rechtfertigen. |kfa

