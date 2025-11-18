PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Personenkontrolle bringt Drogen zum Vorschein

Kaiserslautern (ots)

Kurz nach Mitternacht wurde eine Polizeistreife in der Rummelstraße fündig. Die Beamten kontrollierten einen 44-Jährigen, der dort zu Fuß unterwegs war. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Ordnungshüter ein Tütchen mit weißem Pulver. Eine Überprüfung ergab, dass es sich hierbei um Kokain handelte. Die Polizisten stellten die Drogen sicher. Der 44-Jährige muss sich jetzt wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz rechtfertigen. |kfa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 18.11.2025 – 11:18

    POL-PDKL: Frau in Treppenhaus angegriffen

    Kaiserslautern (ots) - In der Richard-Wagner-Straße kam es am Montagvormittag zu einer Körperverletzung. Wie eine 45-jährige Stadtbewohnerin der Polizei mitteilte, traf sie gegen 11 Uhr im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses auf zwei Personen, die dort verweilten. Da die Frau und der Mann nicht zu dem Haus gehörten, forderte die 45-Jährige das Duo auf, den Hausflur zu verlassen. Bei dem darauffolgenden ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 11:17

    POL-PDKL: Mann bedroht Angestellten

    Kaiserslautern (ots) - Wegen einer Bedrohung rückte eine Polizeistreife am Montagvormittag zum Fackelrondell aus. Ein Mitarbeiter eines Mobiltelefonanbieters alarmierte die Ordnungshüter, weil ein Kunde in seinem Geschäft ausrastete. Offenbar war das nicht funktionierende Internet des Mannes der Stein des Anstoßes. Der 46-Jährige drohte dem Angestellten mit Konsequenzen, falls sein Internetvertrag nicht bald ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 11:13

    POL-PDKL: Autoreifen plattgestochen

    Kaiserslautern (ots) - Unbekannte Täter haben in den vergangenen Tagen in der Straße "Am Schwanenweiher" ein geparktes Auto malträtiert. Nach Angaben der Halterin wurden an dem Wagen in der Zeit zwischen Freitagnachmittag (14.11.), 17 Uhr, und Sonntagnachmittag (16.11.), 17 Uhr, insgesamt drei Reifen mutwillig beschädigt. Die 47-Jährige hatte zunächst am Samstagmorgen festgestellt, dass beide Vorderreifen platt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren