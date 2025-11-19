PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDKL: Kleider und Bargeld aus Fahrzeug gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Eine böse Überraschung erlebte der Besitzer eines BMW Z4 am Dienstagvormittag in der Hussongstraße. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkam, bemerkte er, dass die Fahrertür nur angelehnt war. Der Innenraum war durchwühlt. Insgesamt fehlten Bargeld und Kleidung im Wert von über 100 Euro. Der Wagen stand nach seinen Angaben zwischen Montag, 8 Uhr, und Dienstag, 11 Uhr, am Straßenrand. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 zu melden. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls dauern an. |kfa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

