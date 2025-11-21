PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fußball auf dem Betzenberg: 1. FC Kaiserslautern trifft auf Holstein Kiel

Kaiserslautern (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern und des Polizeipräsidiums Westpfalz

Holstein Kiel ist am Sonntag zu Gast beim 1. FC Kaiserslautern. Anpfiff des Fußballspiels im Fritz-Walter-Stadion ist um 13:30 Uhr.

Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Partie ausverkauft sein wird. Mehr als 46.000 Menschen werden am Sonntag also Richtung Betzenberg ziehen. Verkehrsbehinderungen in der Stadt lassen sich dabei nicht gänzlich vermeiden. Besuchern wird empfohlen frühzeitig anzureisen, um entspannt zum Stadion zu gelangen.

Um sich den Verkehr durch die Innenstadt zu ersparen, empfehlen wir, die "Park-&-Ride-Parkplätze" anzufahren. Von dort werden sie mit Bussen der Stadtwerke Kaiserslautern (SWK) zum Stadion hin- und nach dem Spiel auch wieder zurückgebracht.

Sollten Sie lieber auf dem Messeplatz parken, so sind Sie auch von dort in wenigen Minuten zu Fuß im Fritz-Walter-Stadion.

Informationen und weiterführende Links über Baustellen und Verkehr, die Parkmöglichkeiten sowie den Shuttle-Betrieb der SWK finden Sie unter https://s.rlp.de/fussball-kaiserslautern im Internet.

Wir raten dringend davon ab, mit dem Fahrzeug bis in die unmittelbare Nähe des Stadions zu fahren. Die wenigen Parkplätze im angrenzenden Wohngebiet sind den Anwohnern sowie berechtigten Besuchern vorbehalten. Ohne Parkberechtigungsschein der Stadt Kaiserslautern droht schnell ein Strafzettel.

Um weder Fußgänger- noch Fahrzeugverkehr zu gefährden, kann es vor und nach dem Spiel am Elf-Freunde-Kreisel zu Sperrungen für den motorisierten Verkehr kommen. Von der Polizei werden am Spieltag Drohnen eingesetzt, um stets einen Überblick über die Verkehrswege zu behalten und im Ernstfall schnell reagieren zu können.

Abschließend noch einmal der Hinweis: Wir tolerieren in Kaiserslautern keine Gewalt im Zusammenhang mit Fußballspielen und gehen konsequent gegen Personen vor, die sich nicht an die Regeln halten. Randale und Krawalle haben nichts mit Fankultur zu tun. Menschen, die Auseinandersetzungen und Gewalt suchen, bringen die überwältigende Mehrheit der Fußballfans, die an den Spieltagen einfach nur Spaß am Fußball haben wollen, in Verruf.

Die Polizei wünscht allen Fans eine gute An- und Abreise sowie einen angenehmen Nachmittag in Kaiserslautern. Wir freuen uns auf ein spannendes Spiel und auf ein faires Miteinander - sowohl im Stadion als auch außerhalb. |kfa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

