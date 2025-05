Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht in der Schloßstraße

Zell (Mosel) (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 14.05.2025 13:00 Uhr und 18.05.2025 13:25 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Schloßstraße in Zell an der Mosel. Dabei wurde ein rechtsseitig befindliches Verkehrsschild (Zeichen 315-65, Parken auf Gehwegen) in Höhe des Restaurants "GIOVANNI´s ristorante italiano" erheblich beschädigt. Es ist davon auszugehen, dass der Verursacher auf der Parkfläche in Längsstellung hinter dem Schild parkte und beim rückwärtigen Ausparken mit diesem kollidierte. Daraufhin entfernte sich die verursachende Person von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Zell sowie jede andere Dienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell