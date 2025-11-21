Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: "Oh du fröhliche...

Kaiserslautern (ots)

... Oh du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit" heißt es in einem Weihnachtslied von Johannes Daniel Falk, welches die Menschen auf die besondere Zeit im Advent einstimmen soll. In einer besonderen Weihnachtstimmung war auch ein Mann, der am Donnerstagabend, gegen 21:30 Uhr, in einem Schnellrestaurant in der Europaallee zu Gast war. Er war so begeistert, von einem Christbaum und den dazugehörigen Ornamenten, dass er mehrfach darum bat, den Papierbaum mit dem Schmuck in Form von Hamburgern, Pommes und Getränkeflaschen kaufen zu dürfen. Auch als die Mitarbeiter ihm abermals zu verstehen gaben, dass der Baum nicht zu verkaufen ist, zeigte sich der Unbekannte uneinsichtig. Kurzerhand legte er einen zwanzig Euro-Schein auf den Tresen, griff sich den Baum und machte sich von dannen. Die Polizei hat die Ermittlungen gegen den Christbaumdieb aufgenommen. Sachdienliche Hinweise zur Identität des Mannes nimmt das "Altstadtrevier" unter der Telefonnummer 0631 369-14199 entgegen. |kfa

