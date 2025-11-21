Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Polizeibeamte beleidigt und bedroht

Kaiserslautern (ots)

Wegen des Verdachts der Beleidigung und der Bedrohung ermittelt die Polizei gegen einen Mann aus dem Stadtgebiet. Polizeibeamte wurden am frühen Donnerstagabend auf den 23-Jährigen aufmerksam, als er lautstark eine beleidigende und bedrohende Parole den Polizisten hinterherrief. Bei der anschließenden Kontrolle des jungen Mannes, fanden die Ordnungshüter Drogen und ein Messer. Die Schutzleute stellten die Gegenstände sicher und erteilten dem Störenfried einen Platzverweis, dem der Mann auch nachkam. |kfa

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell