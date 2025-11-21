Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Vorfahrt missachtet: hoher Sachschaden entstanden

Bild-Infos

Download

Kaiserslautern (ots)

Beim Linksabbiegen hat am Donnerstagabend ein Autofahrer die Vorfahrt eines entgegenkommenden 25-jährigen Fahrzeugführers missachtet. Der Unfall ereignete sich kurz nach 18 Uhr an der Kreuzung Königstraße/Pfaffstraße. Die Kollision zwischen den beiden Wagen war so heftig, dass beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten.

Der 25-Jährige wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht, da er über Schmerzen klagte. Die Polizei nahm den Unfall auf. |erf

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell