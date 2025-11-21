Polizeidirektion Kaiserslautern
POL-PDKL: Vorfahrt missachtet: hoher Sachschaden entstanden
Kaiserslautern (ots)
Beim Linksabbiegen hat am Donnerstagabend ein Autofahrer die Vorfahrt eines entgegenkommenden 25-jährigen Fahrzeugführers missachtet. Der Unfall ereignete sich kurz nach 18 Uhr an der Kreuzung Königstraße/Pfaffstraße. Die Kollision zwischen den beiden Wagen war so heftig, dass beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten.
Der 25-Jährige wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht, da er über Schmerzen klagte. Die Polizei nahm den Unfall auf. |erf
