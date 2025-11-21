PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Spiegel abgetreten: Polizei nimmt Verdächtigen fest

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei hat am Donnerstagnachmittag einen mutmaßlichen "Spiegelabtreter" in Gewahrsam genommen. Der Mann war gegen 16:30 Uhr im Bereich des Opelkreisels aufgefallen. Ihm wird vorgeworfen, dort an mindestens zwei Pkw die Außenspiegel abgetreten beziehungsweise abgeschlagen zu haben. Zeugen beobachteten das Geschehen und alarmierten die Polizei.

Einsatzkräfte trafen den 45-Jährigen vor Ort an. Wie sich herausstellte, kommt er für weitere Taten infrage. Gegenüber den Beamten räumte er spontan ein, auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums weitere Fahrzeuge beschädigt zu haben. Die Polizei geht derzeit von mindestens vier Geschädigten aus.

Zur Verhinderung weiterer Straftaten ordnete eine Richterin die Ingewahrsamnahme des 45-Jährigen an. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung.

Zeugen und Betroffene werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 bei der Polizei zu melden. |erf

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 21.11.2025 – 13:15

    POL-PDKL: Unbekannte durchwühlen Auto

    Kaiserslautern (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen bemerkte ein Anwohner in Dansenberg, dass Unbekannte sein vermutlich unverschlossenes Fahrzeug durchwühlten. Nach bisherigen Erkenntnissen trug eine Person eine schwarze Daunenjacke, eine Wollmütze, Nike-Schuhe sowie eine graue Jogginghose. Die zweite Person soll sich zeitgleich auf der Straße aufgehalten haben. Eine dritte Person fuhr mit einem Fahrrad durch die ...

    mehr
  • 21.11.2025 – 12:18

    POL-PDKL: "Oh du fröhliche...

    Kaiserslautern (ots) - ... Oh du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit" heißt es in einem Weihnachtslied von Johannes Daniel Falk, welches die Menschen auf die besondere Zeit im Advent einstimmen soll. In einer besonderen Weihnachtstimmung war auch ein Mann, der am Donnerstagabend, gegen 21:30 Uhr, in einem Schnellrestaurant in der Europaallee zu Gast war. Er war so begeistert, von einem Christbaum und den dazugehörigen Ornamenten, dass er mehrfach darum bat, den ...

    mehr
  • 21.11.2025 – 12:15

    POL-PDKL: Polizeibeamte beleidigt und bedroht

    Kaiserslautern (ots) - Wegen des Verdachts der Beleidigung und der Bedrohung ermittelt die Polizei gegen einen Mann aus dem Stadtgebiet. Polizeibeamte wurden am frühen Donnerstagabend auf den 23-Jährigen aufmerksam, als er lautstark eine beleidigende und bedrohende Parole den Polizisten hinterherrief. Bei der anschließenden Kontrolle des jungen Mannes, fanden die Ordnungshüter Drogen und ein Messer. Die Schutzleute ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren