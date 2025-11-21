Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Spiegel abgetreten: Polizei nimmt Verdächtigen fest

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei hat am Donnerstagnachmittag einen mutmaßlichen "Spiegelabtreter" in Gewahrsam genommen. Der Mann war gegen 16:30 Uhr im Bereich des Opelkreisels aufgefallen. Ihm wird vorgeworfen, dort an mindestens zwei Pkw die Außenspiegel abgetreten beziehungsweise abgeschlagen zu haben. Zeugen beobachteten das Geschehen und alarmierten die Polizei.

Einsatzkräfte trafen den 45-Jährigen vor Ort an. Wie sich herausstellte, kommt er für weitere Taten infrage. Gegenüber den Beamten räumte er spontan ein, auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums weitere Fahrzeuge beschädigt zu haben. Die Polizei geht derzeit von mindestens vier Geschädigten aus.

Zur Verhinderung weiterer Straftaten ordnete eine Richterin die Ingewahrsamnahme des 45-Jährigen an. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung.

Zeugen und Betroffene werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 bei der Polizei zu melden. |erf

