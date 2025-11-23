Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Alkoholisierte Radfahrer aus dem Verkehr gezogen

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht vom Samstag auf Sonntag stellten Beamte der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 im Bereich der Burgstraße in Fahrtrichtung Kammgarn drei Fahrradfahrer im Alter von 31 Jahren fest, die durch ihre unsichere und verkehrswidrige Fahrweise auffielen. Durch ihr Verhalten gefährdeten sie nicht nur sich selbst, als auch die übrigen Verkehrsteilnehmer. Bei einer anschließenden Kontrolle ergab sich schnell der Verdacht einer Alkoholisierung, alle Drei "pusteten" einen Wert von 1,60 - 1,91 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und Strafverfahren eingeleitet.

