POL-PDKL: Handy am Steuer führt zu mehreren Strafanzeigen

Weil ein Autofahrer am Sonntagnachmittag während der Fahrt sein Mobiltelefon nutzte, wurde er von der Polizei gestoppt. Jetzt muss er sich wegen mehrerer Straftaten rechtfertigen. Der 44-Jährige war gegen 13:40 Uhr mit einer Mercedes A-Klasse in der Mainzer Straße unterwegs. Als eine Polizeistreife, den Fahrer dabei beobachtete, wie er sein Handy nutzte, unterzogen sie ihn und das Fahrzeug einer Verkehrskontrolle. Hierbei kam heraus, dass der Fahrzeugführer gar keinen Führerschein besitzt. Zudem war das Kennzeichen des Mercedes entstempelt, wodurch der Wagen nicht mehr zugelassen war. Ein Versicherungsschutz bestand für den Wagen ebenfalls nicht. Weiterfahren durfte der 44-Jährige nicht mehr. Die Ordnungshüter stellten die Nummernschilder und die Autoschlüssel sicher. Der Mann muss sich jetzt neben der unrechtmäßigen Nutzung des Mobiltelefons am Steuer auch wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, sowie des Verstoßes gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz rechtfertigen. |kfa

