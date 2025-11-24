Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Betrunkene Radfahrer fallen im Straßenverkehr auf

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht zu Sonntag musste eine Polizeistreife wegen drei betrunkenen Fahrradfahrern eingreifen. Den Beamten fiel das Trio auf, als sie gegen 1:30 Uhr auf der Burgstraße in Richtung Kammgarn unterwegs waren. Da die Biker Schlangenlinien fuhren und einer von ihnen sogar über eine rote Ampel fuhr, wurden die zwei Männer und die Frau kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass alle stark dem Alkohol zugesprochen hatten. Ein Atemalkoholtest bei der 21-jährigen Radlerin zeigte einen Wert von fast 2 Promille. Der Test ihrer gleichaltrigen Begleiter erbrachte ein ähnliches Ergebnis. Die Drahtesel mussten die Drei stehen lassen und die Ordnungshüter zur Dienststelle begleiten. Dort wurde ihnen eine Blutprobe entnommen. Die Zweiradfahrer müssen sich jetzt wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr strafrechtlich verantworten. |kfa

