Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Kontrollen in der Innenstadt

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei hat in der Nacht zu Sonntag mehrere Verkehrskontrollen in der Innenstadt durchgeführt, um unter anderem Alkoholsündern auf die Schliche zu kommen. Bei über 120 Kontrollen stellten die Beamten drei Fahrzeugführer fest, die zu tief ins Glas geschaut hatten. Bei einem Fahrer blieb es bei einer Ordnungswidrigkeitenanzeige, bei zwei anderen ermittelt die Polizei jetzt wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt, da ihr Pegel, die strafrechtliche Grenze von 1,1 Promille überschritten hatte. Fünf Verkehrsteilnehmer hatten Glück: Bei ihnen wurde eine grenzwertige Alkoholisierung festgestellt, die noch nicht zu einem teuren Bußgeld oder einer Strafe führte. Nach einem verkehrserzieherischen Gespräch durch die Ordnungshüter, ließen aber auch diese ihr Fahrzeug stehen und traten ihren Nachhauseweg auf eine sichere Art und Weise an. Neben dem Alkoholpegel der Fahrerinnen und Fahrer achteten die Beamten aber auch auf den technischen Zustand der Autos. Bei insgesamt acht Pkw hatten die Schutzleute etwas zu beanstanden und mussten einen sogenannten Mängelbericht ausstellen. Die Besitzer müssen ihren Wagen, nach Beseitigung des Mangels bei der Polizei erneut vorführen. Bei einer Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrer nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins ist, weswegen gegen ihn jetzt wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt wird. Die Einsatzkräfte der Polizeiinspektion 2 und der Autobahnstation Kaiserslautern wurden durch Einheiten der amerikanischen Militärpolizei unterstützt. |kfa

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell