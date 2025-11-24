PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Kontrollen in der Innenstadt

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei hat in der Nacht zu Sonntag mehrere Verkehrskontrollen in der Innenstadt durchgeführt, um unter anderem Alkoholsündern auf die Schliche zu kommen. Bei über 120 Kontrollen stellten die Beamten drei Fahrzeugführer fest, die zu tief ins Glas geschaut hatten. Bei einem Fahrer blieb es bei einer Ordnungswidrigkeitenanzeige, bei zwei anderen ermittelt die Polizei jetzt wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt, da ihr Pegel, die strafrechtliche Grenze von 1,1 Promille überschritten hatte. Fünf Verkehrsteilnehmer hatten Glück: Bei ihnen wurde eine grenzwertige Alkoholisierung festgestellt, die noch nicht zu einem teuren Bußgeld oder einer Strafe führte. Nach einem verkehrserzieherischen Gespräch durch die Ordnungshüter, ließen aber auch diese ihr Fahrzeug stehen und traten ihren Nachhauseweg auf eine sichere Art und Weise an. Neben dem Alkoholpegel der Fahrerinnen und Fahrer achteten die Beamten aber auch auf den technischen Zustand der Autos. Bei insgesamt acht Pkw hatten die Schutzleute etwas zu beanstanden und mussten einen sogenannten Mängelbericht ausstellen. Die Besitzer müssen ihren Wagen, nach Beseitigung des Mangels bei der Polizei erneut vorführen. Bei einer Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrer nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins ist, weswegen gegen ihn jetzt wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt wird. Die Einsatzkräfte der Polizeiinspektion 2 und der Autobahnstation Kaiserslautern wurden durch Einheiten der amerikanischen Militärpolizei unterstützt. |kfa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 24.11.2025 – 15:40

    POL-PDKL: Polizei sucht Zeugen einer Schlägerei

    Kaiserslautern (ots) - Wegen eines tätlichen Angriffs in der Zollamtstraße, ermittelt die Polizei und bittet um Hinweise. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde am Samstag, gegen 23:15 Uhr, ein Mann vor dem Südausgang des Bahnhofs von einem Unbekannten angegriffen. Als sich der 24-Jährige wehrte, kamen noch zwei bis drei weitere Täter hinzu, die ebenfalls auf den jungen Mann einschlugen und eintraten. Schließlich ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 15:37

    POL-PDKL: Betrunkene Radfahrer fallen im Straßenverkehr auf

    Kaiserslautern (ots) - In der Nacht zu Sonntag musste eine Polizeistreife wegen drei betrunkenen Fahrradfahrern eingreifen. Den Beamten fiel das Trio auf, als sie gegen 1:30 Uhr auf der Burgstraße in Richtung Kammgarn unterwegs waren. Da die Biker Schlangenlinien fuhren und einer von ihnen sogar über eine rote Ampel fuhr, wurden die zwei Männer und die Frau kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass alle stark dem ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 15:36

    POL-PDKL: Taschendiebstahl in der Innenstadt

    Kaiserslautern (ots) - Einer Stadtbewohnerin wurde am Freitagmittag in der Fruchthallstraße der Geldbeutel gestohlen. Wie die Frau berichtete, wurde sie in einem Non-Food-Discounter von einer Kundin angesprochen und auf ihren offenstehenden Rucksack hingewiesen. Dabei bemerkte die 76-Jährige, dass ihre Geldbörse fehlte. In dem Portemonnaie hatte die Seniorin Ausweisdokumente, eine Bankkarte und einen mittleren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren