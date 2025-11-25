Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Nach Marihuana-Konsum auf E-Scooter unterwegs

Kaiserslautern (ots)

Eine Verkehrskontrolle am Montagnachmittag könnte für einen 52-Jährigen ein teures Nachspiel haben. Polizeibeamte stoppten den Mann mit seinem E-Scooter gegen 16 Uhr in der Albrechtstraße. Bei der Ansprache fiel den Ordnungshütern auf, dass der Rollerfahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Darauf angesprochen, bestätigte der 52-Jährige am Vorabend, einen Joint geraucht zu haben. Die Polizisten nahmen den Mann mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die soll nun Aufschluss über den genauen Drogenkonsum des Fahrers geben. Ihm droht ein Bußgeld von mehreren hundert Euro wegen des Verdachts der sogenannten Trunkenheitsfahrt. Die Ermittlungen dauern an. |kfa

