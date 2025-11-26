PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Kaiserslautern (ots)

Ein Anwohner in der Hellmut-Hartert-Straße alarmierte am frühen Mittwochmorgen die Polizei, nachdem er einen Einbrecher in einem Mehrfamilienhaus auf frischer Tat ertappt hatte. Der Mann hatte den 26-Jährigen in einem Kellerabteil in einem Mehrfamilienhaus erwischt und ihn bis zum Eintreffen der Beamten festgehalten. Laut Angaben des Bewohners war der Eindringling mit weiteren Personen unterwegs, die jedoch flüchten konnten. Nach bisherigen Ermittlungserkenntnissen entwendeten die Täter mehrere Konserven und Säfte. Der festgenommene Einbrecher wurde zur Dienststelle gebracht und dort erkennungsdienstlich behandelt. Die weiteren Ermittlungen dauern an. |elz

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

