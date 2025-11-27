PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mann versucht Autoscheibe einzuschlagen

Frankenstein (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Wegen eines Randalierers rückte die Polizei am frühen Mittwochabend in die Hauptstraße aus. Ein 47-jähriger Mann hatte versucht, mit einem Blumenkübel die Scheibe eines geparkten Audi A6 einzuschlagen. Den Kübel hatte er zuvor vor einem nahegelegenen Hauseingang entwendet. Ein Zeuge sprach den Mann während er auf das Auto einschlug an, woraufhin dieser von seinem Tun abließ. Warum der 47-Jährige die Scheibe beschädigte, ist bisher unklar. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 550 Euro. Die Polizei nahm den Mann zur Dienststelle mit, wo er erkennungsdienstlich behandelt wurde. Auf ihn kommen nun mehrere Anzeigen wegen Sachbeschädigung zu. |elz

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

