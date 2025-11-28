PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Beim Rückwärtsfahren Rollerfahrer übersehen

Kaiserslautern (ots)

Ein 22-jähriger Autofahrer hat am Donnerstagnachmittag einen Unfall in der Salzstraße verursacht. Als er mit seinem Renault Traffic einige Meter zurücksetzte, um einem entgegenkommenden Transporter auszuweichen, übersah er einen hinter seinem Fahrzeug fahrenden Rollerfahrer. Bei der Kollision stürzte der 46-jährige Mann von seinem Roller und zog sich eine Verletzung am Arm zu. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an Roller und Pkw beläuft sich auf circa 500 Euro. Die Polizei nahm den Unfall auf. |elz

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

