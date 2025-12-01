Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mehrere alkoholisierte Fahrer am frühen Morgen

Kaiserslautern (ots)

Ein junger Mann aus der Südwestpfalz hat sich in der Nacht zu Sonntag mehrere Strafanzeigen eingehandelt. Der 26-Jährige fiel einer Streife gegen Morgen auf dem Parkdeck eines Lokals in der Zollamtstraße auf, wo er dabei beobachtet wurde, wie er seinen Wagen startete, an anderer Stelle wieder abstellte und ausstieg. Als die Beamten den Mann ansprachen, konnten sie deutlich seine Alkoholfahne wahrnehmen. Ein Atemtest bescheinigte ihm einen Pegel von 1,65 Promille.

Während die Einsatzkräfte den 26-Jährigen darüber aufklärten, dass er eine Straftat begangen hat, wurde der Mann zunehmend aggressiv und machte Anstalten, nach einer Polizistin zu greifen. Er wurde daraufhin fixiert und gefesselt und musste mit zur nächsten Dienststelle kommen. Dort ergab ein weiterer Alkoholtest einen Wert von 1,88 Promille - die Tendenz war also steigend.

Doch nicht nur das: Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich außerdem heraus, dass der 26-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Weil der Mann während der gesamten Maßnahme die eingesetzten Kräfte immer wieder beleidigte, muss er sich nun wegen einer Trunkenheitsfahrt im Verkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Beleidigung strafrechtlich verantworten.

Der Südwestpfälzer war allerdings nicht der einzige, der an diesem frühen Sonntagmorgen alkoholisiert unterwegs war. Gegen 7 Uhr verhinderten Polizeibeamte in der Zollamtstraße eine Trunkenheitsfahrt eines 22-Jährigen aus der Vorderpfalz, der sich mit 0,52 Promille hinter das Steuer seines Autos setzen wollte.

Und nur wenige Minuten später hielt die Streife einen weiteren 22-Jährigen davon ab, seine Fahrt in Richtung Weinstraße anzutreten. Er hatte selbst um die Überprüfung seiner Verkehrstüchtigkeit gebeten - und hatte damit gut getan, denn das Testgerät zeigte einen Wert von 0,9 Promille an.

Als nächstes zog eine E-Scooter-Fahrerin auf dem Parkdeck die Aufmerksamkeit der Beamten auf sich. Auch sie war nicht mehr nüchtern. Laut Atemtestgerät hatte sie 0,43 Promille "intus". Der 24-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Sie begab sich daraufhin zu Fuß auf den Weg in Richtung Bahnhof.

Kurz darauf überprüften Einsatzkräfte eine Autofahrerin in der Brandenburger Straße. Weil ihr Alkoholpegel bei 0,42 Promille lag, wurden die Fahrzeugschlüssel an ihre Begleiterin übergeben, die den Wagen nach Hause steuerte. |cri

