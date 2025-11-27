PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gestohlener E-Scooter aufgefunden - Polizei ermittelt

Nordhausen (ots)

Gegen 9.40 Uhr wurde den Beamten des Inspektionsdienstes Nordhausen ein Diebstahl gemeldet. Ein Unbekannter hatte einen E-Scooter von dem Gelände am Weinberghof entwendet. Mit Hilfe einer Ortung des Rollers konnte das gestohlene Fahrzeug in der Töpferstraße aufgefunden werden. Im Rahmen der eingeleiteten Absuche konnte das entwendete Elektrokleinstfahrzeug in einem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses festgestellt werden. Die Ermittlungen wegen Diebstahls dauern an.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen

