Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Beträchtlicher Sachschaden nach Verkehrsunfall
Steinbrücken (ots)
Am Donnerstag kam es gegen 6.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 4. Ein 81-jähriger Autofahrer beabsichtigte aus Richtung Uthleben und auf die Bundesstraße aufzufahren. Hierbei übersah er vermutlich einen vorfahrtsberechtigten Autofahrer und stieß mit diesem zusammen. Durch die Kollision entstand ein Sachschaden von setwa 10000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell