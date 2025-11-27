Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Politisch motivierte Schmierereien entdeckt - Zeugen gesucht

Uder (ots)

In der Ortslage Uder wurden am Mittwoch, im Zeitraum zwischen 17 Uhr und 22 Uhr, mehrere Objekte mit Graffiti beschmiert. Ersten Erkenntnissen nach wurden durch unbekannte Täter Schriftzüge mit politischen Bezügen an einer Trauerhalle im Bereich der Straße Hinter den Weiden sowie an einer Bushaltestelle im Bereich der Straße Hinterste Binde angebracht. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten Ermittlungsverfahren wegen politisch motivierter Sachbeschädigung ein. Hinweise zur Tat oder den Tätern nimmt die Polizeiinspektion Eichsfeld unter der Telefonnummer 0361/5743 67 100 entgegen.

Aktenzeichen: 0308968

