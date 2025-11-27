PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Politisch motivierte Schmierereien entdeckt - Zeugen gesucht

Uder (ots)

In der Ortslage Uder wurden am Mittwoch, im Zeitraum zwischen 17 Uhr und 22 Uhr, mehrere Objekte mit Graffiti beschmiert. Ersten Erkenntnissen nach wurden durch unbekannte Täter Schriftzüge mit politischen Bezügen an einer Trauerhalle im Bereich der Straße Hinter den Weiden sowie an einer Bushaltestelle im Bereich der Straße Hinterste Binde angebracht. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten Ermittlungsverfahren wegen politisch motivierter Sachbeschädigung ein. Hinweise zur Tat oder den Tätern nimmt die Polizeiinspektion Eichsfeld unter der Telefonnummer 0361/5743 67 100 entgegen.

Aktenzeichen: 0308968

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 27.11.2025 – 12:51

    LPI-NDH: Unbekannte entwenden hohe Summe Bargeld - Polizei sucht Zeugen

    Nordhausen (ots) - Zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls kam es am Mittwoch, im Zeitraum zwischen 13.35 Uhr und 14.35 Uhr, im Bereich der Straße Am Alten Tor. Der Fahrer eines schwarzen Golf stellte sein Fahrzeug auf einem Parkplatz ab und ließ es im benannten Tatzeitraum unbeaufsichtigt. Als er zu seinem Pkw zurückkehrte bemerkte er eine Beschädigung an ...

    mehr
  • 27.11.2025 – 12:50

    LPI-NDH: Pkw stößt mit abgestellten Lkw zusammen

    Nordhausen (ots) - Gegen 23:05 Uhr kam es am Mittwoch in der Rothenburgstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine Autofahrerin befuhr die benannte Straße in Richtung Thomas-Müntzer-Straße, als sie einen dort abgestellten Lkw-Anhänger passierte. Hierbei kollidierte die Verkehrsteilnehmerin seitlich mit dem Anhänger. Die Fahrerin wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher ...

    mehr
  • 27.11.2025 – 11:58

    LPI-NDH: 18-Jähriger kollidiert mit Tunnelwand

    Arenshausen (ots) - Am Mittwochabend kam es gegen 23.10 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 80. Ein 18-jähriger Autofahrer fuhr aus Richtung Arenshausen kommend in Richtung Hohengandern und kam im Bereich einer Bahnunterführung, aus bisher ungeklärter Ursache, nach links von der Fahrbahn ab. Anschließend kollidierte das Fahrzeug mit der Tunnelwand und kam dort zum Stehen. Verletzt wurde bei dem Unfall ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren