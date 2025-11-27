Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannte entwenden hohe Summe Bargeld - Polizei sucht Zeugen

Nordhausen (ots)

Zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls kam es am Mittwoch, im Zeitraum zwischen 13.35 Uhr und 14.35 Uhr, im Bereich der Straße Am Alten Tor. Der Fahrer eines schwarzen Golf stellte sein Fahrzeug auf einem Parkplatz ab und ließ es im benannten Tatzeitraum unbeaufsichtigt. Als er zu seinem Pkw zurückkehrte bemerkte er eine Beschädigung an der Beifahrertür. Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und stellten fest, dass ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter die Fahrzeugtür gewaltsam öffneten und aus dem Innenraum mehr als 1000 Euro Bargeld entwendeten. Im Anschluss entfernten sich der oder die Täter mit dem Beutegut in unbekannte Richtung.

Wer hat etwas bemerkt? Wer kann sachdienliche Angaben zur Tat oder zu dem oder den Tätern machen? Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu wenden.

Aktenzeichen: 038228

