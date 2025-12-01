Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Tatverdächtige dank Zeugenhinweis gestellt

Kaiserslautern (ots)

Wegen des Verdachts der Sachbeschädigung an Fahrzeugen ermittelt die Polizei gegen eine junge Frau aus dem Stadtgebiet. Die 27-Jährige war am Sonntagnachmittag in der Glockenstraße dabei beobachtet worden, wie sie mit roher Gewalt an einem geparkten Pkw das hintere Kennzeichen abriss.

Dank der sofortigen Verständigung der Streife und der Beschreibung der Täterin konnten die ausgerückten Beamten die 27-Jährige wenige Minuten später in der Alleestraße stellen. Mit dem Tatvorwurf konfrontiert, machte die junge Frau keine Angaben zur Sache. Die weiteren Ermittlungen laufen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. |cri

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell