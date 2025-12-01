PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Tatverdächtige dank Zeugenhinweis gestellt

Kaiserslautern (ots)

Wegen des Verdachts der Sachbeschädigung an Fahrzeugen ermittelt die Polizei gegen eine junge Frau aus dem Stadtgebiet. Die 27-Jährige war am Sonntagnachmittag in der Glockenstraße dabei beobachtet worden, wie sie mit roher Gewalt an einem geparkten Pkw das hintere Kennzeichen abriss.

Dank der sofortigen Verständigung der Streife und der Beschreibung der Täterin konnten die ausgerückten Beamten die 27-Jährige wenige Minuten später in der Alleestraße stellen. Mit dem Tatvorwurf konfrontiert, machte die junge Frau keine Angaben zur Sache. Die weiteren Ermittlungen laufen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern

Das könnte Sie auch interessieren