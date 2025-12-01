PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDKL: Versuchter Diebstahl aus Pkw

Olsbrücken (Kreis Kaiserslautern) (ots)

In der Hohlstraße haben unbekannte Täter am Wochenende einen geparkten Pkw geöffnet und durchsucht. Entwendet wurde nichts. Die Polizei fragt, ob jemand zwischen dem 28. November, 20 Uhr, und dem 30. November, 11 Uhr, verdächtige Personen in der Hohlstraße aufgefallen sind?

Zeugen werden gebeten, verdächtige Beobachtungen unter der Telefonnummer 0631 369-14199 zu melden.

Die Polizei rät Autobesitzern, ihr Fahrzeug ordnungsgemäß zu verschließen und keine Wertgegenstände im Auto aufzubewahren.|eml

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

