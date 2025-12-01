PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDKL: Bei Schlichtungsversuch verletzt - Polizei sucht Geschädigten

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht einen Mann, der am frühen Samstagmorgen durch Schläge auf dem Willy-Brandt-Platz verletzt worden sein soll. Zeugen beobachteten gegen 5:30 Uhr einen Streit zwischen zwei männlichen Personen. Hierbei schlug der Angreifer seinem Gegenüber ins Gesicht. Als ein 28-Jähriger versuchte, die beiden zu trennen, wurde auch ihm ins Gesicht geschlagen. Eine 24-jährige Frau erlitt bei dem Versuch zu schlichten ebenfalls Schläge. Beide wurden bei dem Angriff leicht verletzt. Polizisten konnten den Tatverdächtigen in der Nähe antreffen und kontrollieren. Der 31-Jährige muss sich jetzt wegen des Verdachts der Körperverletzung in mehreren Fällen rechtfertigen. Sein Gegenüber hatte den Willy-Brandt-Platz verlassen, bevor die Einsatzkräfte vor Ort waren. Er wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 zu melden.

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

