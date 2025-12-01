PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDKL: Beleidigungen in Mehrfamilienhaus

Kaiserslautern (ots)

Wegen matschigen Schuhen im frisch geputzten Treppenhaus gerieten am Sonntagmittag eine Mieterin und eine Hausmeisterin in einem Mehrfamilienhaus im Hilgardring aneinander. Im Laufe der Streitigkeiten kam es zu gegenseitigen, teilweise vulgären Beleidigungen. Auch ein Eimer Wasser wurde aus Wut verschüttet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.|eml

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 01.12.2025 – 17:36

    POL-PDKL: Streit in Kino

    Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Am Sonntagmittag kam es in einem Kino zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Personen. Ein 34-jähriger Mann und seine 37-jährige Begleiterin gerieten nach lautstarken Streitigkeiten mit einem 56-Jährigen in Konflikt. Einer der Beteiligten war alkoholisiert, er hatte eine Atemalkoholkonzentration von 2,45 Promille intus. Im Verlauf kam es zu gegenseitigen Schlägen, wobei zwei Beteiligte leicht verletzt ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 17:32

    POL-PDKL: Versuchter Diebstahl aus Pkw

    Olsbrücken (Kreis Kaiserslautern) (ots) - In der Hohlstraße haben unbekannte Täter am Wochenende einen geparkten Pkw geöffnet und durchsucht. Entwendet wurde nichts. Die Polizei fragt, ob jemand zwischen dem 28. November, 20 Uhr, und dem 30. November, 11 Uhr, verdächtige Personen in der Hohlstraße aufgefallen sind? Zeugen werden gebeten, verdächtige Beobachtungen unter der Telefonnummer 0631 369-14199 zu melden. ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 16:08

    POL-PDKL: Bei Schlichtungsversuch verletzt - Polizei sucht Geschädigten

    Kaiserslautern (ots) - Die Polizei sucht einen Mann, der am frühen Samstagmorgen durch Schläge auf dem Willy-Brandt-Platz verletzt worden sein soll. Zeugen beobachteten gegen 5:30 Uhr einen Streit zwischen zwei männlichen Personen. Hierbei schlug der Angreifer seinem Gegenüber ins Gesicht. Als ein 28-Jähriger versuchte, die beiden zu trennen, wurde auch ihm ins ...

    mehr
