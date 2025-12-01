POL-PDKL: Beleidigungen in Mehrfamilienhaus

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Am Sonntagmittag kam es in einem Kino zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Personen. Ein 34-jähriger Mann und seine 37-jährige Begleiterin gerieten nach lautstarken Streitigkeiten mit einem 56-Jährigen in Konflikt. Einer der Beteiligten war alkoholisiert, er hatte eine Atemalkoholkonzentration von 2,45 Promille intus. Im Verlauf kam es zu gegenseitigen Schlägen, wobei zwei Beteiligte leicht verletzt ...

