Polizeidirektion Kaiserslautern
POL-PDKL: Beleidigungen in Mehrfamilienhaus
Kaiserslautern (ots)
Wegen matschigen Schuhen im frisch geputzten Treppenhaus gerieten am Sonntagmittag eine Mieterin und eine Hausmeisterin in einem Mehrfamilienhaus im Hilgardring aneinander. Im Laufe der Streitigkeiten kam es zu gegenseitigen, teilweise vulgären Beleidigungen. Auch ein Eimer Wasser wurde aus Wut verschüttet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.|eml
Kontaktdaten für Presseanfragen:
Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern
Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz
Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell