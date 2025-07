Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Überholmanöver führt zu Unfall

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine 61-Jährige fuhr am Dienstag mit ihrem Fiat auf der Schwetzinger Straße in Richtung der Einmündung der Hirschstraße. Hinter ihr war ein 20-jähriger Motorradfahrer in die gleiche Richtung unterwegs. Gegen 19:45 Uhr kündigte die Fiat-Fahrerin durch Blinken an, dass sie in die Hirschstraße einbiegen wollte. Als sie dann abbog, setzte der Motorradfahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit zu einem Überholmanöver an. Er konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte infolgedessen gegen das Heck des abbiegenden Fiats. Er sowie seine 15-jährige Beifahrerin kamen zu Sturz. Beide trugen außer einem Helm keine Schutzkleidung und verletzten sich bei dem Unfall leicht. Die Jugendliche kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An dem Motorrad entstand ein Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Die Höhe des Gesamtschadens ist noch unklar. Das Polizeirevier Hockenheim übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

