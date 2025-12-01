Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Schlägerei in der Hauptstraße

Sulzbachtal (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Am Abend des 30. November kam es in der Hauptstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen vier Personen. Nach ersten Ermittlungen der Polizei handelte es sich um einen Streit im familiären Umfeld. Auch eine Schaufel und ein Flaschenöffner kamen dabei zum Einsatz. Die Beteiligten erlitten leichte Verletzungen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und rät in solchen Fällen, zivilrechtliche Angelegenheiten über einen Anwalt zu klären. |eml

