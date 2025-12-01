PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Schlägerei in der Hauptstraße

Sulzbachtal (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Am Abend des 30. November kam es in der Hauptstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen vier Personen. Nach ersten Ermittlungen der Polizei handelte es sich um einen Streit im familiären Umfeld. Auch eine Schaufel und ein Flaschenöffner kamen dabei zum Einsatz. Die Beteiligten erlitten leichte Verletzungen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und rät in solchen Fällen, zivilrechtliche Angelegenheiten über einen Anwalt zu klären.
|eml

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 01.12.2025 – 17:38

    POL-PDKL: Beleidigungen in Mehrfamilienhaus

    Kaiserslautern (ots) - Wegen matschigen Schuhen im frisch geputzten Treppenhaus gerieten am Sonntagmittag eine Mieterin und eine Hausmeisterin in einem Mehrfamilienhaus im Hilgardring aneinander. Im Laufe der Streitigkeiten kam es zu gegenseitigen, teilweise vulgären Beleidigungen. Auch ein Eimer Wasser wurde aus Wut verschüttet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.|eml Kontaktdaten für Presseanfragen: ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 17:36

    POL-PDKL: Streit in Kino

    Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Am Sonntagmittag kam es in einem Kino zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Personen. Ein 34-jähriger Mann und seine 37-jährige Begleiterin gerieten nach lautstarken Streitigkeiten mit einem 56-Jährigen in Konflikt. Einer der Beteiligten war alkoholisiert, er hatte eine Atemalkoholkonzentration von 2,45 Promille intus. Im Verlauf kam es zu gegenseitigen Schlägen, wobei zwei Beteiligte leicht verletzt ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 17:32

    POL-PDKL: Versuchter Diebstahl aus Pkw

    Olsbrücken (Kreis Kaiserslautern) (ots) - In der Hohlstraße haben unbekannte Täter am Wochenende einen geparkten Pkw geöffnet und durchsucht. Entwendet wurde nichts. Die Polizei fragt, ob jemand zwischen dem 28. November, 20 Uhr, und dem 30. November, 11 Uhr, verdächtige Personen in der Hohlstraße aufgefallen sind? Zeugen werden gebeten, verdächtige Beobachtungen unter der Telefonnummer 0631 369-14199 zu melden. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren