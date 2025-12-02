Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Drogen bei Kontrolle festgestellt

Kaiserslautern (ots)

Bei der Kontrolle eines Fahrradfahrers fanden Polizeibeamte am späten Montagabend Drogen. Der 42-jährige Radler war gegen 23 Uhr in der Altenwoogstraße unterwegs, als eine Polizeistreife auf den Mann aufmerksam wurde. Bei der Überprüfung fiel den Ordnungshütern auf, dass der Radfahrer unter dem Einfluss von Drogen stand. Bei einer anschließenden Durchsuchung fanden die Polizisten ein Päckchen mit weißem Pulver, bei dem es sich wohl um Amphetamin handelte. Die Beamten stellten das Rauschmittel sicher. Auf den 42-Jährigen kommt nun eine Strafanzeige wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu. |kfa

