Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Zwei geparkte Pkw beschädigt - Fahrer flüchtig

Kaiserslautern (ots)

Zu einer Unfallflucht kam es am Montagnachmittag in der Herzog-von-Weimar-Straße. Dabei wurden ein weißer VW Polo und ein silberner Toyota Yaris vor der Hausnummer 7 beschädigt. Festgestellt wurden die Unfallschäden kurz nach 16 Uhr. Die genaue Unfallzeit ist unklar. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 0631 369-14299 zu melden.

Die Polizei rät in solchen Fällen, unverzüglich anzuhalten und den Schaden zu melden. Eine Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt und kann einen Führerscheinentzug nach sich ziehen.|eml

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

