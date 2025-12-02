Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Jugendlicher durch Konsum von Nikotinbeuteln verletzt

Landkreis Kaiserslautern (ots)

Wegen des Konsums von Nikotinbeuteln rückten Rettungskräfte am Montagmorgen in die Verbandsgemeinde Otterberg-Otterbach aus. Ein 13-jähriger Jugendlicher hatte nach den derzeitigen Erkenntnissen die Beutel an zwei Bekannte weiterverkauft. Durch den Konsum des Nikotins erlitten die 12- und 13-Jährigen Übelkeit und Kreislaufprobleme, weswegen sie mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und des Verstoßes gegen die Novel-Food-Verordnung, welche die Abgabe sogenannter neuartiger Lebensmittel regelt, eingeleitet. |kfa

