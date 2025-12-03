Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallflucht - Geschädigter gesucht

Kaiserslautern (ots)

Ein Zeuge meldete der Polizei am Dienstagmorgen einen Unfall in der Von-Miller-Straße. Der Fahrer eines Dacia geriet dabei zwischen dem Möbelhaus Ikea und der Firma Opel in den Gegenverkehr und touchierte den Spiegel eines geparkten Pkw. Dadurch wurden die Außenspiegel der Fahrzeuge beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen soll sich der Verkehrsunfall zwischen 6 und 7 Uhr zugetragen haben. Der Unfallzeuge konnte sich nur das Kennzeichen des Verursachers notieren. Der Wagen sowie die Identität des Geschädigten sind derzeit unbekannt. Die Polizei sucht nach dem Eigentümer des geparkten Pkw. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0631 369-14299 entgegengenommen.|eml

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell