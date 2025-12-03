Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Frau verletzt - War es eine Straftat?

Kaiserslautern (ots)

Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung beschäftigten Polizeibeamte am Montagabend am Stiftsplatz. Zeugen riefen gegen 18 Uhr die Polizei, weil eine Frau auf dem Boden lag. Polizisten trafen die stark alkoholisierte Dame wie beschrieben an. Die 45-Jährige hatte eine leichte Verletzung am Kopf. Ihren eigenen Angabe zufolge, sei sie von einem Mann geschlagen worden. Der mutmaßliche Täter sei noch vor dem Eintreffen der Polizeistreife geflohen. Ein Atemalkoholtest bescheinigte der Verletzten einen Pegel von fast 2,6 Promille. Noch während der Anzeigenaufnahme meldete sich der angebliche Schläger bei den Ordnungshütern. Der 30-Jährige schilderte den Vorfall ganz anders. Nach seiner Aussage sei die Frau gestürzt und habe sich hierbei verletzt. Der Mann hatte ebenfalls dem Alkohol zugesprochen. Hier ergab der Atemalkoholtest einen Wert von fast 1,9 Promille. Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat das Geschehen beobachtet? Hinweise werden unter der Telefonnummer 0631 369-14199 entgegengenommen. |kfa

