Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Brand eines Kerwestraußes

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Einsatzkräfte eilten am Mittwochnachmittag in die Hauptstraße. Dort stand der Kerwestrauß in Flammen. Der Feuerwehr gelang es zügig, den Brand zu löschen, sodass an der angrenzenden Hausfassade kein Schaden entstand. Der Strauß selbst und die dazugehörige Halterung wurden durch das Feuer beschädigt. Wer für den Brand verantwortlich ist, kann derzeit nicht gesagt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde kurz vor Ausbruch der Flammen ein Jugendlicher beobachtet, der sich schnell von der Örtlichkeit entfernte. Er wird als zirka 1,40 Meter groß beschrieben. Der Junge hatte schwarze, kurze Haare und trug eine schwarze Jacke. Ob er mit der Tat in Zusammenhang steht, ist derzeit unbekannt. Hinweise zu dem Verursacher werden unter der Telefonnummer 0631 369-14199 entgegengenommen. |kfa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

