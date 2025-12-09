PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EN: Gevelsberg: Schmuck bei Einbruch gestohlen_ Täter kommen durch Terrassentür

Gevelsberg (ots)

Schmuck im mittleren dreistelligen Wert wurde bei einem Einbruch in eine Wohnung im Mehrfamilienhaus in der Teichstraße in Gevelsberg gestohlen. Nach ersten Erkenntnissen drangen die Täter am 8. Dezember in der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 18:30 Uhr über die Terrassentür in die Wohnung ein und suchten in den Räumen nach Wertgegenständen. Sie entwendeten den Schmuck und flüchteten nach der Tat in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0233391662100 melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

