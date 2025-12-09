PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EN: Gevelsberg: Münzsammlung bei Einbruch gestohlen_ Terrassentür eingeschlagen

Gevelsberg (ots)

Eine Münzsammlung im niedrigen fünfstelligen Wert wurde bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus am 08.12.2025 in der Zeit zwischen 05:30 Uhr und 15:30 Uhr gestohlen. Die Täter schlugen die Terrassentür des Einfamilienhauses in der Straße Am Sinnerhoop ein und gelangten so in die Räume des Hauses. Dort suchten die Täter in Schränken und Schubladen nach Wertgegenständen und entwendeten u.a. die Münzsammlung. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0233391662100 melden

Pressestelle
