Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Werkzeugwagen aufgebrochen - Wodka-Dieb - Messer am Steuer

Iserlohn (ots)

Mit acht Flaschen Wodka im Rucksack wollte ein 44-jähriger Iserlohner am Donnerstagabend an der Kasse vorbei einen Lebensmittelmarkt an der Baarstraße verlassen. Dabei kam es zu einer Rangelei. Der Ladendetektiv erlitt leichte Verletzungen. Gegen 15.20 Uhr beobachtete der Mitarbeiter, wie ein Kunde im Laden eine Dose Bier öffnete und austrank. Außerdem steckte der acht Flaschen Wodka in seinen Rucksack und ging an der Kasse vorbei, ohne zu bezahlen. Als ihn der Ladendetektiv aufhalten wollte, wehrte sich der Tatverdächtige und versuchte, sich loszureißen. Ein Kunde half, den Mann festzuhalten. Unter Beschimpfungen und Drohungen ließ sich der Tatverdächtige in ein Büro führen. Die Polizei schrieb Anzeigen wegen eines räuberischen Diebstahls, Körperverletzung und Beleidigung.

Unbekannte sind zwischen Dienstag- und Donnerstagmittag in den Keller eines Mehrfamilienhauses an der Sofienstraße eingebrochen. Sie entwendeten mehrere Kilo Grillfleisch und Gemüse aus einem Kühlschrank sowie einen Reisekoffer.

Am Donnerstag zwischen 16.30 und 17.30 Uhr wurde vor einer Sporthalle am Reiterweg ein E-Scooter samt Schloss gestohlen.

In der Nacht zum Donnerstag haben Werkzeugdiebe mehrere Fahrzeuge aufgebrochen. An der Karl-Arnold-Straße entwendeten sie aus einem Werkstattwagen diverse Werkzeugmaschinen, darunter Bohrmaschinen und Akkubohrer, Handwerkszeug, Baustellenabsicherungs-Material und Material. Aus einem Lkw, der am Burgweg parkte, wurden diverse Gartengeräte (unter anderem Freischneider, Heckenscheren, Kettensäge) gestohlen. In der Bleichstraße brachen Unbekannte die Hecktür eines weißen Fiat Ducato auf und entwendeten diverse Bosch Professional Elektro-Werkzeuge (Winkelschleifer, Handkreissägen, Akkus, Ladegeräte) sowie Lederjacken. Ein ähnliches Sortiment holten Diebe an der Schulstraße aus einem Citroen Jumper, nachdem sie die Hecktür gewaltsam geöffnet hatten. Am Burgweg öffneten die Täter gewaltsam ein Fenster der Fahrerkabine eines Peugeot Boxer. So gelangten sie an die Werkzeuge auf der Ladefläche, darunter diverse Hilti-Geräte (Stemmhammer, Bohrmaschine, Flex, Heckenschere etc.). Im Tückwinkel wurde die Heckscheibe eines Mercedes Sprinter eingeschlagen, so dass der Zugang frei war zur Ladefläche. Dort erbeuteten die Täter diverse Geräte, darunter Bohrmaschinen, Diamantbohrgerät, Säge, Flex usw. Einen weiteren Diebstahl dieser Art gab es an der Aloys-Rüberg-Straße. An der Corunna-Straße wurde eine Seitenscheibe eines Opel Corsa eingeschlagen, jedoch nichts gestohlen. Es ist davon auszugehen, dass die Täter an jedem Tatort schnell vorgingen. Dennoch ist es möglich, dass sie beim Ab- und Umladen beobachtet wurden. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0.

Weil das Fahrrad selbst offenbar gut befestigt war, haben Unbekannte die leichter demontierbaren Teile gestohlen. Der Eigentümer hatte sein Gefährt am Mittwoch gegen 15.50 Uhr einem Fahrradständer auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Mendener Straße abgestellt. Als er am Donnerstagmittag zurückkam, fehlten Sattel, Pedale und Bremsen des Checker Mighty Pig. Er erstattete Anzeige bei der Polizei.

Während einer Verkehrskontrolle am Donnerstagmoren an der Karl-Arnold-Straße sahen die Polizeibeamten, dass der Fahrzeugführer ein Springmesser griffbereit im Fahrzeug mitführte. Die Polizeibeamten hatten den 33-Jährigen wegen eines Gurtverstoßes angehalten. Er bekam eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz. Das Messer wurde sichergestellt. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell