Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter: Raubdelikt auf Kiosk_ Täter nehmen gesamte Kasse mit

Wetter (ots)

Zu einem Raub auf einen Kiosk in der Friedrichstraße in Wetter kam es am 06.12.2025 gegen 21:10 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen betraten drei maskierte Täter den Verkaufsraum und forderten den Mitarbeiter auf die Kasse zu öffnen. Dazu schüchterten sie ihn verbal ein. Nachdem dieses nicht sofort gelang, entwendeten die Täter die gesamte Kasse mit Bargeld. Weiterhin nahmen sie alkoholische Getränke und Tabakwaren an sich und verließen nach kurzer Zeit wieder den Kiosk. Sie flüchteten über die Friedrichstraße in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat nun die umfangreichen Ermittlungen aufgenommen. In diesem Zusammenhang erfolgte eine Spurensicherung im Verkaufsraum. Weiterhin ist Bestandteil der laufenden Ermittlung die Auswertung von Videomaterial.

Die drei Täter konnten wie folgt beschrieben werden:

Tatverdächtiger 1:

-männlich oder weiblich ("weibliche Augen") -rotes/ rosafarbenes Oberteil -maskiert -sprach Hochdeutsch

Tatverdächtiger 2:

-männlich -blaues Oberteil

Tatverdächtiger 3:

-männlich -maskiert

Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0232491662200 melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell