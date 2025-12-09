PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter: Raubdelikt auf Kiosk_ Täter nehmen gesamte Kasse mit

Wetter (ots)

Zu einem Raub auf einen Kiosk in der Friedrichstraße in Wetter kam es am 06.12.2025 gegen 21:10 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen betraten drei maskierte Täter den Verkaufsraum und forderten den Mitarbeiter auf die Kasse zu öffnen. Dazu schüchterten sie ihn verbal ein. Nachdem dieses nicht sofort gelang, entwendeten die Täter die gesamte Kasse mit Bargeld. Weiterhin nahmen sie alkoholische Getränke und Tabakwaren an sich und verließen nach kurzer Zeit wieder den Kiosk. Sie flüchteten über die Friedrichstraße in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat nun die umfangreichen Ermittlungen aufgenommen. In diesem Zusammenhang erfolgte eine Spurensicherung im Verkaufsraum. Weiterhin ist Bestandteil der laufenden Ermittlung die Auswertung von Videomaterial.

Die drei Täter konnten wie folgt beschrieben werden:

Tatverdächtiger 1:

   -männlich oder weiblich ("weibliche Augen") -rotes/ rosafarbenes 
Oberteil -maskiert -sprach Hochdeutsch

Tatverdächtiger 2:

   -männlich -blaues Oberteil

Tatverdächtiger 3:

   -männlich -maskiert

Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0232491662200 melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 09.12.2025 – 09:22

    POL-EN: Gevelsberg: Münzsammlung bei Einbruch gestohlen_ Terrassentür eingeschlagen

    Gevelsberg (ots) - Eine Münzsammlung im niedrigen fünfstelligen Wert wurde bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus am 08.12.2025 in der Zeit zwischen 05:30 Uhr und 15:30 Uhr gestohlen. Die Täter schlugen die Terrassentür des Einfamilienhauses in der Straße Am Sinnerhoop ein und gelangten so in die Räume des Hauses. Dort suchten die Täter in Schränken und ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 09:18

    POL-EN: Hattingen: Einbruch in Einfamilienhaus_ Täter kommen durch Hauseingangstür

    Hattingen (ots) - Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Roswitha Denkmal kam es am 8.12.2025 in der Zeit zwischen 9:00 Uhr und 22:00 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen drangen die Täter über die Hauseingangstür in das Einfamilienhaus ein und suchten in den Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Was genau gestohlen wurde, ist aktuell Bestandteil der ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 09:15

    POL-EN: Gevelsberg: Schmuck bei Einbruch gestohlen_ Täter kommen durch Terrassentür

    Gevelsberg (ots) - Schmuck im mittleren dreistelligen Wert wurde bei einem Einbruch in eine Wohnung im Mehrfamilienhaus in der Teichstraße in Gevelsberg gestohlen. Nach ersten Erkenntnissen drangen die Täter am 8. Dezember in der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 18:30 Uhr über die Terrassentür in die Wohnung ein und suchten in den Räumen nach Wertgegenständen. Sie ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren